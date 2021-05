Ivaiporã inicia pesquisa referente aos impactos da pandemia

Continua após publicidade

O Comitê do Programa de Desenvolvimento Econômico de Ivaiporã realizou uma reunião online com o prefeito Carlos Gil, diretor do Departamento Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Agronegócio, Alex Sandro Fonseca, e instituições parceiras para estabelecer o plano de ação.

Em abril, a Prefeitura e o Sebrae firmaram convênio visando o Desenvolvimento Econômico de Ivaiporã que visa a retomada econômica especialmente das pequenas empresas. O convênio foi assinado pelo prefeito Carlos Gil, gerente da região Norte – Sabrae, Fabrício Bianchi, e pela consultora do Sebrae, Joelma Kato.

O Comitê do Programa de Desenvolvimento Econômico iniciou uma pesquisa com o objetivo de compreender os impactos da pandemia do coronavírus (Covid-19) na economia do município. Esta etapa será concluída no dia 14.

A pesquisa aborda 391 empresas de diferentes segmentos, divididas de acordo com os seguintes portes: micro e pequenas empresas, médias e grandes empresas e microempreendedores individuais.

Em Ivaiporã há 3.500 empresas ativas em 31 segmentos econômicos. São abordados nos questionários os impactos da pandemia, procedimentos adotados para superar a crise, evolução no faturamento, fornecedores, crédito, empréstimos, inadimplência e emprego.

A pesquisa tem base estatística com margem de erro de 4% e grau de confiança de 95%. Os resultados ajudarão a força tarefa na definição das prioridades na tomada de decisão, possibilitando a elaboração do plano de retomada mais assertivo. Desse modo, será possível apoiar a economia de Ivaiporã, impulsionar o crescimento econômico, superar o momento crítico, gerar mais empregos, atrair mais investimentos e arrecadar impostos.

O Programa de Desenvolvimento Econômico é apoiado pela Prefeitura de Ivaiporã, associações, sindicatos e universidades.

O Comitê do Programa de Desenvolvimento Econômico se compromete a respeitar o sigilo e confidencialidade das informações pessoais. Responda à pesquisa por meio do link: https://forms.office.com/r/EP3xGBSyrh