Ivaiporã inaugura Centro Cultural Olívia Hauptmann e emociona público

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Emocionante! Foi o adjetivo mais usado pelo público que assistiu à inauguração do Centro Cultural Olívia Hauptmann em Ivaiporã, homenageando a bailarina que faleceu, em abril de 2021, em decorrência do coronavírus (Covid-19). A solenidade de inauguração aconteceu na sexta-feira, dia 19 de agosto.

continua após publicidade .

Na área externa, o público foi recebido pelo Espaço Sou Arte, que também conduziu o cerimonial emocionando o público a cada anúncio de apresentação.

O Centro Cultural Olívia Hauptmann tem entrada e banheiros adaptados a cadeirantes para facilitar a mobilidade. Um espaço amplo e moderno que permite realizar: apresentações musicais e literárias, dança, exposições, peças teatrais, palestras, recital de poesias, seminários, teatro e a volta do Festival de Valores Novos de Ivaiporã (Fevanoi).

continua após publicidade .

Durante anos, a bailarina Olívia Hauptmann sonhou apresentar espetáculos de dança em espaço condizente com a classe artística do município. O sonho da bailarina foi concretizado pelo prefeito Carlos Gil e pelo vice-prefeito Marcelo Reis, que não mediram esforços para concluir e equipar o Centro Cultural, que teve a placa descerrada com o nome Olívia Hauptmann na presença do marido Elton e das filhas Sarana e Verena Hauptmann.

Reconhecimento

continua após publicidade .

No palco, a diretora do Departamento de Cultura, Luciane Baggio, afirmou sentir-se honrada por fazer parte da história da cultura de Ivaiporã. “Estamos realizando o sonho da bailarina Olívia Hauptmann, que defendia a classe artística. Por isso, agradeço ao prefeito Carlos Gil e ao vice-prefeito Marcelo Reis por oportunizar este espaço, após 1 ano e 8 meses de muito trabalho”, declarou Luciane Baggio.

Em nome do poder Legislativo, o vereador Emerson Bertotti parabenizou a administração municipal pela valorização cultural e a família pela merecida homenagem.

Elton Hauptmann considerou justa a homenagem à falecida esposa pela dedicação aos alunos e artistas. “Ela lutou pela cultura, defendia a classe artística e amava os alunos. Portanto, este espaço é o sonho da Olívia, porque dignifica o trabalho dos artistas, que merecem ser valorizados”, defendeu Elton Hauptmann.

continua após publicidade .

“Olívia Hauptmann ficará eternamente marcada na cultura de Ivaiporã”. Esta afirmação é do vice-prefeito Marcelo Reis, que parabenizou o prefeito Carlos Gil por criar o Departamento de Cultura no 1º mandato – 2013/2016, por nomear Olívia Hauptmann diretora da pasta à época e por valorizar os artista do município.

Faz parte do plano de governo da gestão Carlos Gil e Marcelo Reis descentralizar a cultura, disponibilizando um espaço adequado para as crianças, jovens, adultos e idosos – e especialmente para que os artistas sejam valorizados.

“Olívia Hauptmann deixou um legado para a cultura. Para os nossos filhos e netos. Deixou também para as futuras gerações! Por isso, prestamos esta justa homenagem atribuindo ao Centro Cultural o nome da bailarina Olívia Hauptmann!”, reconheceu o prefeito Carlos Gil.