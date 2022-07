Ivaiporã decreta luto de 3 dias pela morte de Orlando Sanchez

Da Redação

Orlando Sanchez, 86 anos

Em virtude da morte do médico Orlando Sanchez, ocorrida na terça-feira, dia 26 de julho, aos 86 anos, a Prefeitura de Ivaiporã decretou luto oficial por 3 dias por meio do Decreto 14.135 de 27 de julho de 2022.

O prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil, vice-prefeito Marcelo Reis e demais servidores públicos – especialmente a equipe do Departamento de Saúde reconhecem publicamente a dedicação à medicina e às causas sociais do município, onde o médico Orlando Sanchez sempre se manteve atuante.

Orlando Sanchez nasceu em Nova Granada (SP), concluiu o curso de Medicina em Clínica e Cirurgia Geral, em 1966, pela Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Em 1967, o médico foi convidado para trabalhar no Instituto de Saúde Bom Jesus de Ivaiporã – passando a fixar residência no município, onde investiu em terras, tornando-se também agricultor.

Em 1969, Orlando Sanchez e a esposa Neusa Lucena Sanchez, que também é médica, adquiriram o Hospital Nossa Senhora Aparecida, que passou a se chamar Hospital Maternidade Ivaiporã e, em 20 de setembro de 2017, cadastrado como Instituto Lucena Sanchez, atendendo pacientes dos 16 municípios da 22ª Regional de Saúde e a Central de Leitos do Estado.

O médico Orlando Sanchez também participava da vida política do município. Inclusive foi candidato prefeito, em 1992, pelo PST. Mesmo não sendo eleito nunca deixou de participar de reuniões políticas.

“Lamento muito a morte do pioneiro da medicina. O Dr. Orlando Sanchez contribuiu muito com a saúde da população. Homem dedicado, simples, integro e preocupado com o desenvolvimento do município de Ivaiporã. Aos familiares os meus sinceros pêsames”, declarou o prefeito Carlos Gil.

O médico Orlando Sanchez era casado Neuza Lucena Sanchez, pai de três filhos: Orlando Júnior, Luciana e Fernanda Sanchez

