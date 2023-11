Início da 19ª Expovale é marcado com show de Maiara e Maraísa

No primeiro dia da 19ª Expovale, a Arena foi tomada por uma multidão de espectadores que enfrentaram a chuva para assistir ao show eletrizante da dupla sertaneja Maiara e Maraísa. O público não apenas de Ivaiporã, mas também de todo o Vale do Ivaí, compareceram em peso para prestigiarem as artistas.

No palco, as irmãs não só cantaram diversos sucessos, como também interagiram de forma calorosa com a plateia. Com músicas como “A Culpa é Nossa”, “Medo Bobo” e “Sorte que cê beija bem”, Maiara e Maraísa agitaram a multidão, que não parou de cantar as músicas da dupla até o fim do show.

- LEIA MAIS: Ivaiporã inaugura novo Parque de Exposições e faz abertura da Expovale

Antes da apresentação principal, o DJ Olly animou o público, elevando a energia da multidão que aguardava ansiosamente pelo show de Maiara e Maraísa.

O prefeito também Carlos Gil subiu ao palco acompanhado do vice-prefeito Marcelo Reis, do deputado federal Sérgio Souza, do deputado estadual Ademar Traiano, do ex-governador Orlando Pessuti, da vereadora Gertrudes Bernardy e de secretários para a abertura oficial das festividades.

“A Expovale que era um sonho de Ivaiporã, a partir de hoje volta em um novo parque de exposição, e é uma alegria entregar um espaço como esse para toda a população de Ivaiporã e de todo Vale do Ivaí. Foram oito meses de trabalhos intensos, e não estaríamos aqui hoje se não fosse o trabalho de 250 operários que estão ali no camarote. Eles deram o sangue, e merecem todos os aplausos da população de Ivaiporã”, enfatizou Carlos Gil.

O prefeito também agradeceu a dedicação dos servidores municipais e ao apoio do Governo do Estado e dos deputados Ademar Traiano e Sergio Souza, que enviaram recursos para a construção do Parque de Diversão.

Além dos shows, a 19ª Expovale oferece uma variedade de atrações, incluindo barracas gastronômicas, parque de diversões e diversos estandes para visitação. O evento continua até domingo, quando Ivaiporã completa 62 anos, com uma programação repleta de shows imperdíveis. Nesta quinta-feira, a apresentação será do grupo Raça Negra, seguido de Jorge e Mateus na sexta-feira, João Neto e Frederico no sábado e, para encerrar a festa em grande estilo, a dupla César Menotti e Fabiano se apresentará a partir das 23 horas.

