Ivaiporã inaugura novo Parque de Exposições e faz abertura da Expovale

A Prefeitura de Ivaiporã inaugurou nesta terça-feira (14), o novo Parque de Exposições do município. Construído em um ano e meio com investimentos que somam mais de R$ 20 milhões, o espaço foi planejado para colocar o município no mapa dos grandes eventos do estado. O primeiro deles é a 19ª Expovale, que conta com participação de mais de 170 expositores, e foi aberta pela manhã no parque.

A solenidade de inauguração foi acompanhada pelos secretários de Estado da Agricultura, Norberto Ortigara, pelo superintendente da Casa Civil, Julio Weiler, e pelo presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado estadual Ademar Traiano. Traiano e o deputado federal Sergio Souza, também presente na solenidade, destinaram recursos para a obra. O ex-governador Orlando Pessuti, secretário do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul), vários prefeitos da região, vereadores e deputados estaduais e federais também participaram da cerimônia.

Para o prefeito Luiz Carlos Gil, tanto a entrega do parque quanto a retomada da Expovale, que não era realizada há 12 anos, atendem a reivindicações dos moradores da cidade. “Estamos aqui realizando um desejo da população de Ivaiporã, que sempre pediu pelo parque e pela feira. Mas isso aqui é mais que a Expovale, é um parque grande, muito estruturado, com pavilhões, com arena que vai propiciar eventos de várias frentes”, comenta o prefeito.

Representando o governador Ratinho Junior, o superintendente da Casa Civil, Julio Weiler, destacou que o projeto, que contou com apoio do governo do estado, com destinação de R$ 5,4 milhões para as obras, representa o perfil municipalista defendido pelo governo. “O Paraná é hoje, com toda certeza, o estado que mais cresce e se desenvolve no Brasil. Mas o estado só é forte quando cresce de forma igualitária e o homogênea. E o governador, municipalista como ele é, sabe que as pessoas vivem nos municípios, eis a importância de uma obra como essa”, comenta.

O presidente da Assembleia, Ademar Traiano, destacou que o parque resgata uma parte importante da história do município. “Há 12 anos não se falava em exposição e exposição, além de mostrar potencialidades e riquezas, propicia as famílias um reencontro, além de colocar Ivaiporã no contexto das grandes feiras”, comenta.

Integrante da Frente Parlamentar do Agro, o deputado federal Sérgio Souza destacou a celeridade da obra. “Estamos com toda infraestrutura pronta e bem arrumada. Quem diria há alguns meses atrás que isso tudo estaria pronto. Como filho da terra, tenho maior orgulho de participar disso”.

ESTRUTURA



O Parque de Exposições ocupa uma área de 160 mil metros quadrados, na PR-466. O local conta com recinto de leilões, arena, barracões, três blocos de banheiros, pavilhões do Agro 4.0 e Indústria e Comércio, além de camarim, palco e áreas administrativas.