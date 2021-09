IAT distribui mudas nativas em Ivaiporã em troca de doações

Da Redação

No sábado (18), o Instituto Água e Terra (IAT) através do através do Escritório Regional de Ivaiporã realiza o Drive-Thru Solidário. A iniciativa que faz parte das comemorações do Dia da Árvore será das 8 às 12 horas, na Praça Manoel Teodoro da Rocha.

As doações também poderão ser entregues entre os dias 20 e 24 no escritório do IAT, que fica localizado na Av. Souza Naves, ao lado do Núcleo Regional da Secretária de Estado da Agricultura (Seab).

Segundo o chefe da regional Carlos Henrique de Souza, os moradores poderão receber mudas frutíferas nativas em troca das doações. Doando de 1 quilo de alimento não perecível ou 1 quilo de ração para cães e gatos.

O objetivo é ajudar famílias em situação de vulnerabilidade e animais abrigados em instituições. “Será um trabalho ambiental de conservação do meio ambiente e arrecadando esse donativos para fazer a entrega aos necessitados. Muita gente ficou sem trabalhar e necessitando dessa ajuda humanitária. As entidade filantrópicas que cuidam dos animais também estão precisando de doações. Na pandemia elas diminuíram e precisamos ajudar também essas entidades”, ressaltou Carlos Henrique.

Segundo Vanessa dos Santos, bióloga do IAT, as mudas disponíveis serão jabuticaba, gabiroba, araçá, cereja do mato e o vacum. “Espécies de pequeno e médio porte, e as pessoas não precisam se preocupar com a questão da rede elétrica, podendo ser plantadas em frente de casa ou no fundo do quintal”, relatou Vanessa.