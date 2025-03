Homem sofre mal súbito e morre em bar na PR-451, em Grandes Rios

O homem jogava sinuca no bar quando teve o mal súbito

Um homem morreu na noite de domingo (23), enquanto jogava sinuca em um bar de Grandes Rios. A morte foi considerada natural.

A equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada pelo Hospital Municipal por volta das 20h15 para prestar apoio no local. No bar, na PR-451, a equipe encontrou a equipe médica, que já havia constatado o óbito do homem.

O dono do estabelecimento relatou que a vítima jogava sozinha quando gritou e caiu no chão. O médico plantonista confirmou a morte natural e expediu o atestado de óbito.

A Polícia Civil de Faxinal foi informada, mas não viu necessidade de deslocamento, já que a morte havia sido confirmado como natural. A funerária recolheu o corpo, e o boletim de ocorrência foi registrado. As partes foram orientadas.

