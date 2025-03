Prefeitura de Ivaiporã incentiva idosos com aulas, oficinas e lazer

Todas as atividades foram retomadas

Visando a saúde, bem-estar, socialização e a qualidade de vida dos idosos do município, a Prefeitura de Ivaiporã retomou as aulas de Hidroginástica, Caminhada, Oficinas de Artesanato e Baile da Melhor Idade, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social.

As aulas de Hidroginástica voltaram a ser oferecidas na piscina aquecida e coberta do Centro da Juventude, onde a coordenadora do Grupo da Melhor Idade, Rosângela de Lima, disse que o exercício na água sem impacto nas articulações é excelente para manter o condicionamento físico.

“A turma estava muito ansiosa para voltar a fazer Hidroginástica. Trata-se de um atendimento essencial para a Melhor Idade, porque garante mais qualidade de vida”, afirmou Rosângela de Lima explicando que a média de alunos na aula de Hidroginástica é de 80 alunos. Mas são 112 inscritos.

As aulas, que são praticadas por mulheres a partir dos 55 anos e homens acima de 60 anos, acontecem as segundas e quintas-feiras das 15h20 às 16h20. Antes de iniciar as aulas, os alunos passam obrigatoriamente por exame médico.

Caminhada da Melhor idade

A Caminhada da Melhor Idade também voltou a fazer parte da rotina dos idosos em Ivaiporã. A abertura, que aconteceu no Centro da Melhor Idade, reuniu diversos participantes e profissionais envolvidos na atividade física.

A secretária municipal de Assistência Social, Silvana Pessutti, comemorou o retorno das atividades e mencionou o impacto positivo que o exercício físico e convivência social proporcionam. “A qualidade de vida da Melhor Idade é uma das nossas prioridades, porque queremos vê-los bem, ativos, mantendo laços de amizade e aproveitando esta fase da vida com muita saúde”, desejou Silvana Pessutti,

Quem compartilhou opinião semelhante foi a vice-prefeita Gertrudes Bernardy. “Queremos que a Melhor Idade tenha saúde, que possa se locomover com autonomia e fazer o que mais gosta: viver! Por isso, é importante participar das atividades. Afinal, se exercitar faz bem ao corpo e a mente”, incentivou Gertrudes Bernardy.

Oficinas

Além das atividades físicas, a Prefeitura de Ivaiporã retomou as Oficinas de Artesanato e Pintura no Centro da Melhor, onde também é realizado o Baile da Melhor Idade. Em ambas as atividades os idosos interagem, fortalecem as amizades, compartilham experiências, desenvolvem habilidades e também jogam truco e dominó.

O Baile da Melhor Idade acontece às terças-feiras das 12h00 as 16h00 e as Oficinas de Artesanato e Pintura às quartas-feiras das 13h30 as 16h00.





