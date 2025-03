Homem que matou motorista durante briga de bar é preso em Faxinal

Siga o TNOnline no Google News

O autor do tiro que matou o motorista João Batista Larsen de Godoi, em Faxinal (PR), se entregou à Polícia Civil, nesta segunda-feira (24). A informação foi confirmada ao TNOnline pelo delegado Felipe Ribeiro Rodrigues. O crime ocorreu em 13 de fevereiro, em um bar do Conjunto Nutrimil onde houve um desentendimento entre os envolvidos. Godoi foi baleado na cabeça e morreu quatro dias depois.

Conforme o delegado, o autor que não teve o nome divulgado, alega legítima defesa. "Ele disse que atirou para não morreu", contou o delegado, acrescentando que, no passado, o autor já respondeu pelo crime de tráfico de drogas.

Ainda conforme o depoimento, o autor alegou que ele e a vítima mantinham um relacionamento com a mesma mulher, o que pode ter gerado desentendimento. O homem permanece preso em caráter preventivo.



RELEMBRE O CRIME

João Batista Larsen de Godoi era funcionário terceirizado da Secretaria Municipal de Saúde e trabalhava com o transporte de pacientes em tratamento de hemodiálise. Ele e seu assassino bebiam juntos quando iniciaram uma briga. O autor teria saído do estabelecimento e retornado voltou armado, quando atirou no motorista.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital da Providência, em Apucarana, mas não resistiu nesta segunda-feira.



