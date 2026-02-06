Homem mobiliza polícia após inventar sequestro e roubo em Bom Sucesso

Uma ocorrência de suposto roubo e cárcere privado mobilizou equipes da Polícia Militar na noite desta quinta-feira (5), no centro de Bom Sucesso. O caso, no entanto, foi encerrado após os policiais localizarem o solicitante em um bar.

A situação teve início quando um homem procurou refúgio em um lar de idosos. Ele relatou ser usuário de drogas e afirmou ter sido mantido amarrado por criminosos que teriam roubado seu celular. Segundo o relato inicial, ele teria conseguido escapar do cativeiro para pedir ajuda.

Ao chegar no abrigo, a PM foi informada de que o homem já havia saído do local. Após buscas na região, ele foi encontrado em um bar próximo, ingerindo bebidas alcoólicas. Durante a abordagem, os policiais constataram que ele estava com o próprio aparelho celular em mãos.

Visivelmente alterado e com falas confusas, o homem mudou a versão dos fatos, dizendo apenas que sentia medo de que terceiros pudessem atentar contra sua família.

Após verificarem que não havia sinais de agressão ou qualquer indício de crime real, os policiais orientaram o indivíduo.



