CONFISSÃO

Polícia conclui inquérito de homem morto com golpes de garrafa em Arapongas

Dois suspeitos foram presos pelo assassinato ocorrido em novembro; um deles confessou ter atraído a vítima para uma emboscada

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.02.2026, 07:58:43 Editado em 06.02.2026, 08:35:53
Polícia conclui inquérito de homem morto com golpes de garrafa em Arapongas
Autor David Alves Dias Sobrinho tinha 49 anos - Foto: Reprodução

A Polícia Civil de Arapongas finalizou, nesta quinta-feira (5), as investigações sobre o assassinato de David Alves Dias Sobrinho, de 49 anos. O crime ocorreu na noite de 29 de novembro de 2025, no bairro Bandeirantes. Dois homens, de 28 e 33 anos, já estão presos por envolvimento direto no homicídio.

O corpo de David foi encontrado por moradores em uma viela na Rua Acaratinga, logo após relatos de uma briga generalizada na região. Na época, a ausência de câmeras de segurança dificultou o trabalho inicial, mas o setor de investigação da 22ª Subdivisão Policial conseguiu chegar aos autores, que eram conhecidos da vítima.

Durante o interrogatório, um dos investigados admitiu ter armado uma armadilha para David, levando-o até um ponto isolado. No local, a vítima foi agredida e morta com golpes de um gargalo de garrafa.

O segundo envolvido, de 33 anos, tentou sustentar um álibi, afirmando que estava com a esposa na cidade de Rolândia no momento do crime. No entanto, o depoimento da própria mulher desmentiu a versão, confirmando que ele estava presente na cena do assassinato.

Com a conclusão do inquérito, o caso será entregue ao Ministério Público para o oferecimento da denúncia. Embora os autores tenham sido identificados e presos, a Polícia Civil ainda trabalha para esclarecer o que motivou a violência do ataque.



ARAPONGAS ASSASSINATO homicidio investigação criminal JUSTIÇA polícia civil
