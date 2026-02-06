Aposta de Apucarana acerta 15 dezenas e leva R$ 620 mil na Lotofácil

Um apostador de Apucarana faturou R$ 620.329,13 ao acertar os 15 números do concurso 3606 da Lotofácil. O bilhete premiado, uma aposta única, foi registrado na Mundial Loterias. Além do paranaense, outros seis jogos dividiram o prêmio principal em diferentes estados brasileiros: Bahia, Minas Gerais (duas apostas), Santa Catarina e São Paulo (duas apostas).

LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta sexta-feira (6) em Apucarana e região



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O montante deve ser retirado exclusivamente em agências da Caixa Econômica Federal, uma vez que ultrapassa o limite permitido para saque em casas lotéricas. Para valores iguais ou superiores a R$ 10 mil, o banco estabelece um prazo mínimo de dois dias úteis para a liberação do crédito, contados a partir da apresentação do ganhador.

Para efetuar o resgate, o premiado deve apresentar o bilhete original ou comprovante da aposta, além de documento oficial de identidade com foto e CPF. É necessário atenção ao calendário: o direito ao prêmio expira em 90 dias corridos após o sorteio. Caso o valor não seja reivindicado, o montante é repassado integralmente ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).



