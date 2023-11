Homem é espancado em Bom Sucesso e vai parar na UTI

Homem já seria conhecido no meio policial por envolvimento com drogas, furtos e outros crimes.

Um homem foi espancado violentamente em Bom Sucesso (PR) na tarde deste domingo (27) ao ter iniciado confusão com pessoas que estavam em uma festa de aniversário realizada na Casa da Amizade, na Avenida Coronel Gabriel Jorge Franco, que estava bastante movimentada.

De acordo com informações colhidas no local, o homem já seria conhecido no meio policial por envolvimento com drogas, furtos e outros crimes.

Ele teria ido à festa, onde várias pessoas estavam reunidas. Em um dado momento, entrou em uma briga com dois rapazes, que o agrediram violentamente, com socos e chutes. Ele levou vários golpes na cabeça e ficou inconsciente. Ele foi encontrado na varanda de um bar na Rua Delegado Pedro Silveira.

Imagens feitas por testemunhas são impactantes e mostram muito sangue escorrendo da vítima, que ficou inconsciente.

Ele foi atendido pela ambulância do município e levado ao Hospital Municipal Dr. Kuriki Kaname, mas, devido à gravidade dos ferimentos, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e a vítima foi encaminhada para Apucarana.

O homem está em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Providência e segue intubado.

