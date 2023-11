Homem é acusado de mostrar órgão genital para criança de 9 anos

O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM) no sábado (18), por volta das 23h57

Uma mulher denunciou que a filha dela, de 9 anos, foi importunada sexualmente pelo vizinho em Ivaiporã. O homem teria mostrado o órgão genital para a criança. O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM) no sábado (18), por volta das 23h57.

A mulher relatou aos policiais militares que estava na casa do seu vizinho, momento em que sua filha, de 9 anos, chegou ao local para conversar com o pai. Por um momento o pai da menor se virou, deixando de manter contato visual com sua filha.

Neste momento, segundo a mulher, o homem chamou a menina para entrar no quintal de sua casa por duas vezes e a criança se recusou a entrar. Com a recusa, o homem exibiu o órgão genital para a criança que saiu correndo e relatou a situação para sua mãe.

Diante do desejo de representar contra o autor dos fatos, as partes foram orientadas sobre os procedimentos cabíveis e confeccionado o termo circunstanciado. A Polícia Civil de Ivaiporã vai investigar o caso.

