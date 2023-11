Homem chama a PM para o enteado mas é preso pelos policiais; entenda

Um morador da cidade de São Pedro do Ivaí, na região do Vale do Ivaí, norte do Paraná, ligou para a Polícia Militar (PM) na noite deste domingo (26) dizendo que mataria o enteado com uma arma de fogo, caso o jovem continuasse batendo nele. Uma equipe da PM foi até o local da ocorrência, e o próprio homem acabou preso no final da ocorrência.

A situação foi registrada por volta das 22h48, na Rua Maria Thereza, no central da cidade. Apesar de ter acionado as autoridades por, supostamente, estar sendo vítima de agressões do enteado, o homem foi preso porque os policiais militares descobriram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem foi informado sobre o mandado de prisão e conduzido para a Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul. Ele foi revistado pelos PMs para verificar se estava armado, uma vez que havia afirmado para as autoridades que mataria o enteado com uma arma de fogo.

Nada foi encontrado com ele. No entanto, ainda conforme o B.O., o homem foi algemado para garantir a segurança de todos. Não foi confirmado se o enteado realmente teria o agredido.

