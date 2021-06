Galo apreendido por perturbação de sossego será leiloado

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Na última segunda-feira (7), um galo virou notícia após ser apreendido por perturbação de sossego, em Ivaiporã, Norte do Paraná. A ave cantou durante a madrugada. Um vizinho ficou irritado com a situação e acionou a Polícia Militar (PM). O animal acabou sendo levado pelos agentes.

O proprietário do galo, Elcio Antunes da Silva, de 51 anos, teve que assinar um termo circunstanciado. Segundo ele, a apreensão do animal foi constrangedora.

Após ser recolhido pela PM, a ave foi encaminhada para um abrigo provisório providenciado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Então, Elcio teve um prazo de cinco dias para arranjar um novo lar para o galo.

Elcio, que é trabalhador rural, adquiriu o animal há cerca de dois meses. Mas, o galo começou a cantar recentemente. "Fiquei constrangido. Eu fui lá, peguei o galo e coloquei dentro do camburão", relata.

Ainda de acordo com o trabalhador, a ave foi vendida para não causar mais problemas. O comprador, Elias Belarmino da Silva, levou o animal para uma chácara. "A gente teve a ideia de leiloar e reverter para ele [antigo dono], para melhorar a vida dele. O galo vai ficar aqui na chácara, bem cuidado e vai estar num ambiente saudável para poder cantar à vontade", conta Elias.

O antigo proprietário do galo tem ainda outras três galinhas em casa. Mas, conforme Elcio, elas também serão levadas para uma propriedade rural.

O caso

A Polícia Militar (PM) de Ivaiporã, no interior do Paraná, precisou lidar com um fato inusitado.

Um morador da Rua Agripina Maria Pedro, na Vila Santa Terezinha, representou contra o dono de um galo por perturbação de sossego. O galo foi apreendido.



No local, por volta das 2h40, uma pessoa chamou a PM e disse que o vizinho mantém um galinheiro nos fundos da casa, onde um galo estava perturbando, tirando seu sossego.

O homem ainda contou que já conversou com o dono do galo, mas que ele não tomou providências.

Diante da representação criminal contra o responsável pelo galo, a equipe apreendeu a ave e lavrou o Termo Circunstanciado contra o autor.