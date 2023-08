Filho é preso em flagrante após tentar agredir os pais na região

Um rapaz foi preso em flagrante na quarta-feira (2) em Grandes Rios, por tentar agredir e ameaçar os pais. O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM) no final da tarde, por volta das 17h45.

Conforme boletim da PM, uma mulher compareceu ao destacamento policial e informou que havia estado em uma propriedade rural e percebeu que o filho adotivo do casal, estava muito agressivo com os pais. Preocupada em acontecer algo pior, solicitou que a equipe fosse até o sitio.

No local, os policiais conversaram com a mãe do rapaz. Ela confirmou que o filho estava agressivo e foi agredir o seu pai com uma banqueta. Ela então entrou na frente para ajudar seu esposo e ambos caíram no chão, mas não resultou lesões, apenas em dores na cabeça.

O filho ainda teria xingado a mãe com palavras de baixo calão e feito ameaças. Também relatou que os xingamentos são frequentes.

Diante dos fatos e a vontade de representar contra seu filho, a equipe deu voz de prisão para o agressor e o encaminhou para a Delegacia de Polícia Civil de Faxinal.