Faxinal se preparou para acolher visitantes e investidores, diz Gallo

O prefeito de Faxinal, Ylson Álvaro Cantagallo (PSD), o Gallo, está quase finalizando seu segundo mandato consecutivo no comando do município. Passados mais de seis anos e meio de administração, ele garante que tudo que foi planejado no início está sendo cumprido, que era principalmente gerar emprego e renda, fomentar o turismo e tornar a cidade acolhedora para visitantes e investidores, além de oferecer um atendimento de qualidade à população na área de saúde.

“Nosso objetivo era fazer com que, quando as pessoas cheguem em Faxinal, se sintam bem, vejam que é uma cidade bonita, com infraestrutura urbana, boas escolas e áreas de lazer e isso nós conseguimos”, garante.

A entrevista de Gallo faz parte da série “De Olho na Cidade”, que o TNOnline vem fazendo com prefeitos da região. Confira a entrevista:

