Familiares negam relacionamento entre vítima e nora em Jandaia

Delegacia de Jandaia do Sul, no norte do Paraná

Divino José Gonçalves, 60 anos, foi assassinado pelo próprio filho, de 23 anos, no último sábado (10), em Jandaia do Sul, no norte do Paraná. O autor das facadas alegou que sua esposa estaria se relacionando com o pai, entretanto, de acordo com o delegado Carlos Paravidino, essa hipótese foi negada por uma filha e um genro da vítima.

O caso é investigado pela Polícia Civil de Jandaia do Sul. O delegado afirmou que a esposa do criminoso será ouvida nesta terça-feira (13), mas familiares já foram ouvidos pela polícia e negaram ter conhecimento da suposta traição entre o Divino e a esposa do filho dele.

"Disseram que receberam uma ligação do pai pedindo socorro, foram até a residência, onde o rapaz estava com duas facas na mão. O pai tentou fugir, mas o filho segurou ele com um 'mata-leão' e esfaqueou. Depois deu duas facadas nele mesmo", contou o Paravidino.

Segundo informou a Polícia Militar, o rapaz teria flagrado a traição.

Os familiares também afirmaram que havia uma arma de fogo no local, em situação irregular, porém, não foi localizada pela polícia. O autor das facadas, com um corte profundo na região do abdômen, foi encaminhado pelo Samu ao Hospital da Providência, em Apucarana, onde passou por uma cirurgia e segue internado.

