Filho mata pai com facada por ciúme da esposa em Jandaia do Sul

Um homem de 60 anos foi assassinado pelo próprio filho, na manhã deste sábado (10), na Rua Arthur Manfredinho, no Bairro Vila Rica, em Jandaia do Sul.

Conforme as primeiras informações, o crime aconteceu após pai e filho discutirem. A motivação, segundo testemunhas, seria passional por conta de ciúmes envolvendo a esposa do autor do assassinato.

O filho esfaqueou o pai na região do tórax. O homem foi socorrido e levado ao Hospital Nossa Senhora de Fátima por terceiros, mas não resistiu aos graves ferimentos e morreu.

O filho também sofreu ferimentos de arma branca, que, de acordo com testemunhas que estavam no local, teriam sido feitos pelo próprio autor do crime. O rapaz foi encaminhado para o Hospital da Providência, em Apucarana pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ocorrência em Andamento. Em breve mais informações.

