Familiares e amigos dão último adeus às vítimas de acidente em Jandaia

Uma grande quantidade de pessoas marcou presença, no final da tarde desta sexta-feira (10), no sepultamento das primas Maria Vitória Gomes Ferreira, 11 anos, e Kimberly Caroline Ribeiro Pimenta, 15, que morreram após o acidente entre trem e ônibus escolar na manhã da última quinta-feira (9) em Jandaia do Sul, norte do Paraná.

O velório começou às 7 horas desta sexta-feira e foi realizado no Auditório Municipal de Jandaia do Sul, Prof. Lourenço Idelfonso da Silva. No Cemitério Novo, com uma grande comoção, familiares e amigos deram o último adeus às meninas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo transportava 29 pessoas, sendo 25 crianças, três monitores e o motorista. O ônibus foi arrastado cerca de 30 metros do local após a batida. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o trem atinge o ônibus da Apae.

Outras vítimas do acidente continuam internadas nos hospitais da região. Três pacientes se encontram no Materno Infantil, e o estado de saúde deles não é considerado grave. No entanto, de acordo com a assessoria, cinco vítimas do grave acidente seguem internadas no Hospital da Providência. Desse total, três pacientes permanecem estado grave, e dois apresentam estado de saúde estável.

O motorista do ônibus foi ouvido e liberado pela Polícia Civil na tarde de quinta-feira (9). Ele relatou que o mato alto atrapalhou sua visão e não escutou a buzina do trem. Contudo, em nota, a concessionária Rumo afirmou que o maquinista acionou a buzina antes da colisão. Segundo a Polícia Militar, o motorista estava com a Carteira Nacional de Habilitação vencida desde o dia 23/01/2023.

