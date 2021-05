Família visita policial que ajudou a salvar bebê engasgado

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Um encontro surpresa e muito emocionante foi realizado em Ivaiporã na 6ª CIPM, entre a policial militar Débora Cristina Lopes Barbosa e a família do pequeno, João Miguel de apenas 21 dias.

A criança engasgou e só foi salva porque o policial ajudou a família a realizar os procedimentos por telefone.

O caso foi na última terça-feira, quando João Miguel se engasgou com leite. A plantonista acalmou a mãe Vaniele Venezian Matos e a orientou, pelo telefone, e junto com o pai Rovilson Oliveira Silva conseguiram realizar a manobra para desobstruir as vias aéreas, salvando o bebê.

Veja como foi o reencontro:

