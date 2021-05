PM ajuda mãe a salvar bebê de 18 dias engasgado, em Ivaiporã

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Um bebê de 18 dias que se engasgou com leite foi salvo com a ajuda da Polícia Militar (PM) na noite de terça-feira (11), em Ivaiporã, após orientações repassadas à mãe pelo telefone via 190.

Segundo boletim de ocorrência, a policial da central de operações recebeu ligação de uma mãe, moradora na Rua Rui Barbosa relatando que seu bebê de 18 dias estava engasgado, sem respirar e já com cor arroxeada.

A plantonista acalmou a mãe e a orientou, pelo telefone, a realizar a manobra para desobstruir as vias aéreas do bebê.

Seguindo orientações da policial, a mãe desobstruiu as vias aéreas do bebê, sendo possível ouvir o choro do bebê pelo telefone.

Foi acionado ao local uma equipe de socorristas dos Bombeiros, que encaminhou o bebê ao Pronto Atendimento Municipal (PAM) para avaliação médica.