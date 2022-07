Exame não detecta envenenamento em corpo retirado de velório; assista

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

No início da tarde de 2 de junho, a Polícia Civil interrompeu em Jardim Alegre um velório que era realizado no Clube dos Escoteiros

Vagner do Espírito Santo, que é filho de Crisio do Espírito Santo, de 69 anos que teve o corpo retirado de um velório em Jardim Alegre, pela Polícia Civil e o IML divulgou vídeo nas redes sociais nesta terça-feira (5) falando sobre o caso.

continua após publicidade .

No vídeo ele revela que o pai dele não foi morto por envenenamento. E lamentou a divulgação do fato, e de pessoas que usaram as redes sociais para atacar a família sem ter nenhuma prova.

“Hoje saiu o laudo que não foi comprovado. Espero que esse vídeo chegue até onde chegou a notícia que meu pai poderia ter sido morto por envenenamento pela minha mãe ou por alguém da família. Isso sujou a minha reputação, da minha mãe, espero que esse vídeo faça a mesma repercussão que foi feito a respeito que meu pai poderia ter sido envenenado ", disse Vagner. VEJA: null - Vídeo por: Reprodução

continua após publicidade .

Entenda o caso



No início da tarde de 2 de junho, a Polícia Civil interrompeu em Jardim Alegre um velório que era realizado no Clube dos Escoteiros para remover o corpo de Crisio Espírito Santo, de 69 anos.

O corpo do idoso foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Ivaiporã, onde foi submetido a exames. A determinação da realização dos exames foi uma solicitação do Ministério Público.

Após a remoção do corpo, circulou a informação que o caso era tratado como suspeita de envenenamento.

Siga o TNOnline no Google News