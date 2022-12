Ex-companheira teria ligação com assassinato de jovem em Faxinal

Da Redação

O delegado Ricardo de Oliveira Mendes, de Faxinal, responsável pelo inquérito que investiga o assassinato de Daniel Fernandes, em Faxinal

A Polícia Civil de Faxinal, no Vale do Ivaí, deve encerrar nos próximos dias o inquérito que investiga o assassinato de Daniel Fernandes Rodrigues, 24 anos, ocorrido no dia 26 de novembro. O rapaz foi morto com dois tiros, na porta de casa, por dois homens que teriam chegado no endereço dele e chamado a vítima, pelo nome. Ao atender, ele foi atingido por dois tiros, morrendo na hora.

Nas investigações, de acordo com o delegado Ricardo Mendes, já foram identificados dois suspeitos, moradores de Ortigueira, que tem ligação com a ex-companheira da vítima. Um dos suspeitos é o atual companheiro da mulher e o outro, cunhado dela. A polícia já teria determinado o envolvimento deles com o homicídio e resta apenas a confirmação da autoria dos disparos

A Polícia Civil realizou diligências em um dos endereços dos suspeitos, em Ortigueira, na manhã desta terça-feira (20), mas não teria localizado a arma e o veículo que teriam sido usados no crime. Os dois suspeitos ainda serão ouvidos em depoimento no inquérito.

A ex-companheira de Daniel Fernandes Rodrigues seria o pivô do crime. Ela já teria, em outra ocasião, jurado Daniel de morte, segundo apurou a polícia nas investigações. O cunhado dela teria fornecido o carro usado no crime e o atual companheiro teria participado no crime e ambos devem ser indiciados nas investigações.

A Polícia Civil abriu o inquérito considerando duas linhas de investigação. Uma delas, considerando que poderia ser um crime por conta do tráfico de drogas, por conta de passagens anteriores envolvendo a vítima. A segunda linha de investigações, considerava a ex-companheira de Daniel, por conta de atritos que tiveram. As investigações da Polícia teriam confirmado essa segunda hipótese.

Daniel foi morto com dois tiros que o atingiram na região da axila. Ele estava no quintal de casa, no cruzamento entre as ruas Roquette Pinto e Abel Loureuro de Melo. Ele teria sido chamado por um homem e, ao sair, foi baleado. Ao todo, seis tiros foram disparados, mas apenas dois acertaram o alvo.

