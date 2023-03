Equipe do Samu 192 base de Ivaiporã recebe nova ambulância

Da Redação

O prefeito em exercício de Ivaiporã, Marcelo Reis, entregou a chave de uma ambulância ao Samu 192, que integra o Ciuenp (Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná), nesta sexta-feira, dia 10 de março.

A ambulância foi repassada pelo Ministério da Saúde ao município e à Prefeitura coube fazer a cessão de uso. A entrega da ambulância foi acompanhada pela diretora do Departamento de Saúde, Cristiane Pantaleão, coordenadora da UPA 24h, Maria Angélica Paiva de Oliveira, coordenadora geral da saúde, Janaina Barbosa, e respectiva equipe de trabalho.

O Samu 192 é responsável por atender urgências e emergências médicas no Brasil, e a ambulância irá ajudar a melhorar a qualidade do atendimento à população de Ivaiporã e região.

Marcelo Reis fez referência ao importante trabalho desenvolvido pela equipe de 5 plantonistas – 2 condutores, 1 técnico de enfermagem, 1 enfermeiro e 1 médico. “Igualmente importante é garantir o transporte de pacientes em segurança e reconhecer o empenho do Departamento de Saúde por conseguir a ambulância via Ministério da Saúde. Afinal, o atendimento que faz a diferença na vida do paciente é feito na ambulância”, lembrou o prefeito Marcelo Reis.

O condutor socorrista do Samu 192, Eloi Pereira, garantiu que a ambulância foi entregue num momento essencial. “A ambulância vai ampliar a capacidade de atendimento e agilizar a prestação de socorro em casos de urgência e emergência”, afirmou o socorrista.

De acordo com o coordenador regional do Samu 192, Rubens Wagner Bressanim, a escala está completa e a ambulância significa menos custo de manutenção se comparada às demais viaturas que se encontram bem defasadas.

Por outro lado, a diretora Cristiane Pantaleão entende que é insuficiente e lamentou que o Ministério da Saúde trabalhe com uma política de renovação de frota de ambulâncias a cada 5 anos, sem levar em consideração a qualidade das estradas em diferentes Estados do Brasil.



Para Cristiane Pantaleão, a troca de ambulâncias deveria ocorrer a cada 3 anos, visando garantir a segurança e a eficácia do transporte de pacientes – especialmente em regiões com infraestrutura precária. “É importante que as autoridades responsáveis pela saúde no país considerem as condições de tráfego e os riscos envolvidos no transporte de doentes, a fim de proporcionar um atendimento adequado e eficiente no território nacional”, defendeu a diretora.

O Ciuenp conta com a participação de 101 municípios – entre eles Ivaiporã, e coordena as urgências e emergências de 1.200.000 habitantes por meio da Central de Regular o do Samu 192. Mensalmente, a Prefeitura paga R$51.000,00 ao Ciuenp. Se o município mantivesse a base com Central de Regulação custaria ao cofre municipal R$300.000,00 por mês.-

