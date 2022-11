Duas vezes no dia: homem é preso por agredir esposa em Califórnia

Da Redação

Imagem Ilustrativa - O homem foi preso depois da segunda ocorrência registrada contra ele no mesmo dia, por ter agredido a mulher

Um homem de 28 anos foi preso no final da tarde deste domingo (20), em Califórnia, depois de ser denunciado duas vezes no mesmo dia por conta de agressões e ameaças de morte contra a companheira, 26 anos. A mulher apresentava escoriações no rosto, decorrentes de socos, e ainda tinha um ferimento de faca na região do tórax.

A primeira ocorrência aconteceu por volta de uma da tarde, na rua América, no centro da cidade. A mulher chamou a polícia depois de uma discussão em que foi agredida fisicamente pelo companheiro. A vítima relatou que foi atingida no rosto durante uma discussão e ameaçada de morte. Os dois teriam entrado em luta corporal e o homem a feriu com uma facada, que causou um corte na região do tórax.

Logo após as agressões, o homem teria fugido do local e não teria sido localizado durante o patrulhamento da polícia. A mulher foi encaminhada para atendimento médico no Posto de Saúde Central da cidade.

Poucas horas depois, a mesma mulher voltou a acionar a Polícia, denunciando o companheiro, que a perseguiu na rua em nova tentativa de agressão. Para evitar o agressor, a vítima precisou se refugiar na casa de uma amiga, quando conseguiu chamar a polícia novamente. Mas desta vez, a vítima sabia para onde o agressor havia ido para tentar fugir da abordagem policial. Ele estaria em um bar, na Avenida Getúlio Vargas. No local, a polícia militar encontrou o acusado, que foi abordado e foi preso por lesões corporais e violência doméstica contra a mulher. Ele foi encaminhado até a delegacia da Polícia Civil de Marilândia do Sul.

