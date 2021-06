Dono do galo de Ivaiporã ganha materiais para construir casa

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O sonho de uma casa nova para o servente de pedreiro Élcio Antunes da Silva, 51 anos, dono do galo de Ivaiporã, que ganhou fama nacional, está mais próximo de se tornar realidade. Neste domingo (13), a Comercial Ivaiporã, uma das maiores redes de materiais para construção e acabamentos do Paraná confirmou a doação de todo o material para a construção de uma nova moradia para Élcio.

A mobilização para a construção da nova moradia teve início depois que a bióloga Denise Kusminski criou a campanha na Vakinha Virtual “Ajude a melhorar a casa do dono do Galo de Ivaiporã” .

Durante a semana, Élcio já havia recebido a solidariedade de algumas empresas, a Formigão Tintas que vai doar as tintas para a pintura, a OL Construtora fornecerá a mão de obra para pintar a casa. A rede de lojas MM irá mobiliar a casa com cama box, armário de roupas, geladeira, mesa, sofá, televisão e rack.

O projeto da nova moradia será realizado gratuitamente pelo engenheiro civil, Laudelino Leão Neto, que também vai acompanhar a construção da obra. Ele também vai receber da lojas Bellos Pés Calçados quatro meses de cestas básicas.

Conforme o gerente da loja matriz em Ivaiporã, Edison Maia, a decisão de doar os materiais de construção partiu da direção da rede Comercial Ivaiporã, sensibilizados com a situação de moradia do servente de pedreiro. “Nós da Comercial Ivaiporã estaremos doando todos os materiais, do começo ao fim da obra, para que o Élcio possa ter uma moradia novinha, e uma vida melhor”, disse Maia.

Élcio que é uma pessoa muito humilde e mora sozinho se mostrava muito feliz em poder ganhar uma nova casa para morar. Os pais e os dois irmãos dele que tinham problemas de saúde já são falecidos.

Ele diz que apesar de ter ficado triste no início, está podendo sentir a solidariedade das pessoas querendo ajudar. “É um mal que veio para bem. Estou muito feliz, porque é uma oportunidade que Deus está me dando em ter uma vida melhor”.