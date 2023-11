Destacamento da PM de Califórnia ganha nova viatura

Autoridades de Califórnia e região se reuniram nesta quinta-feira (23) para solenidade de entrega de uma nova viatura ao 10º Batalhão de Polícia Militar. A viatura será empregada exclusivamente no Destacamento Policial Militar de Califórnia.

continua após publicidade

LEIA MAIS: Motorista morre após carro bater em caminhão na PR-444 em Arapongas

Participaram do evento, realizado na Câmara Municipal, o tenente-coronel Edvaldo Isidoro Vieira, comandante do 10º BPM, o deputado estadual Soldado Adriano José, o prefeito de Califórnia, Paulo Wilson Mendes, além de membros do Conselho Comunitário de Segurança de Califórnia, funcionários da Prefeitura, vereadores e imprensa local.



continua após publicidade

Na Câmara dos Vereadores, o tenente-coronel Edvaldo falou sobre a importância da aliança entre o Conseg e a PMPR, agradeceu o apoio para que a entrega de uma nova viatura fosse possível e ressaltou as recentes colaborações do Conselho Comunitário de Segurança de Califórnia. "Estive aqui recentemente para a inauguração do Projeto Muralha e retorno agora para o recebimento dessa nova viatura que vai ser muito importante para o combate ao crime na cidade. Também fomos agraciados com a doação de um drone pelo Conseg e tudo isso colabora para trazer mais segurança à comunidade local".



O deputado Soldado Adriano José, responsável pela entrega das chaves, deu destaque à importância da renovação da frota das forças de segurança e parabenizou o Comandante do 10º BPM pelo trabalho realizado à frente da Unidade.



Siga o TNOnline no Google News