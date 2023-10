PM recupera tratores furtados avaliados em quase R$ 1 milhão

A Polícia Militar (PM), de Apucarana, recuperou em Califórnia dois tratores avaliados em quase R$ 1 milhão, que foram furtados em Ortigueira (PR).

Os tratores, da marca John Deere, estavam em uma propriedade rural na localidade de Taquarinha. Segundo denúncias recebidas pela PM, os maquinários agrícolas foram levados ao local em um caminhão.

O caseiro do sítio disse que os tratores foram deixados no local durante a madrugada. O dono da propriedade e um segundo homem foram ouvidos na delegacia de Marilândia do Sul. Eles apontaram uma terceira pessoa que teria pedido para guardar os tratores no local.

O furto ocorreu em uma empresa de Ortigueira. Segundo a PM, cada trator está avaliado em R$ 460 mil. A localização, ainda conforme a Polícia Militar, foi possível graças a denúncias anônimas. Os tratores foram encaminhados para a delegacia de Marilândia do Sul para posterior devolução aos donos.

