Defesa Civil de Jandaia do Sul recebe kit com novos equipamentos

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Jandaia do Sul (COMPEDEC) recebeu, em solenidade nesta sexta-feira (24), mais um kit de novos equipamentos para auxiliar no atendimento e ocorrências do município e região. A solenidade de entrega aconteceu nas dependências do Posto da Brigada Militar de Jandaia do Sul.

Os equipamentos recebidos, que envolvem investimento de R$ 45 mil, são compostos por roupas, jardineiras, motosserras, luvas, lanternas, coletes defesa civil, mochilas costais, abafadores, assopradores, além de capacetes, óculos de proteção e barreiras de contenção. O kit adquirido por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Arilson Chiorato (PT), que esteve presente na solenidade.

Também participaram da solenidade o vice-prefeito Fifa, os vereadores Tadeu Roco e Welton Pinheiro, o secretário de governo e coordenador municipal de proteção e Defesa Civil Bruno Calixto Olivato, o comandante do 2º Comando Regional dos Bombeiros, tenente coronel Azevedo; o comandante do 11º Grupamento de Bombeiros de Apucarana, o tenente coronel Leandro Zotelli de Mattos, entre demais autoridades, membros da brigada local e comunidade. O Posto de Brigada Militar de Jandaia do Sul é gerenciado pelo soldado Anderson Silva.

