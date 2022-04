Criança vítima de suposto abuso pede ajuda ao PROERD

Da Redação

Uma criança de 10 anos, estudante da Rede Pública de Ensino de Ivaiporã, utilizando-se da "Caixinha do PROERD", local onde as crianças destinam perguntas, denúncias e pedidos de ajuda ao Policial Militar instrutor do PROERD, pediu ajuda relatando ser vítima de abuso sexual.

Segundo informações do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitaria (BPEC), a criança de forma discreta foi encaminhada para a escuta especializada e por meio de seu relato espontâneo descreveu as ações onde apontou um familiar próximo como abusador.

A criança relatou que não tem mais contato com este familiar, vindo a encontra-lo apenas em reuniões familiares. Os detalhes relatados pela criança e a devida identificação do autor foram registradas em um boletim de ocorrência para as providências da Polícia Judiciária.

Além disso, o Conselho Tutelar, o Ministério Público e toda a Rede de Proteção do município foram comunicados para o devido acolhimento da criança.

PROERD em Ação

Este é o segundo caso de abuso contra criança relatado através da "Caixinha do PROERD" em Ivaiporã. No inicio de outubro de 2021, poucos dias após o PROERD ter sido retomado na cidade, um homem de 31 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil, suspeito de abuso sexual contra a enteada de 10 anos.