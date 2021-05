Covid-19: Municípios do Vale do Ivaí adotam lockdown

Continua após publicidade

Prefeitos da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (AMUVI) decidiram em reunião nesta quarta-feira (26), pelo lockdown nos finais de semana, a partir deste próximo sábado 29, as medidas valem para os próximos três finais de semana e também fica proibido a venda de bebidas alcoólicas

Conforme o prefeito de Faxinal e presidente da Amuvi, Ylson Álvaro Cantagallo, o Gallo poderão funcionar ao sábados e domingos, apenas farmácias, serviços de saúde de urgência e postos de combustíveis somente para abastecimento.



Segundo Gallo são medidas para salvar vidas, com a concordância dos 26 prefeitos da associação. “Procuramos um consenso entre todos os prefeitos para que fosse uma medida que não prejudicasse o comércio que já vem saturado com tudo isso que anda acontecendo há mais de ano. Mas, temos que ter um equilíbrio, entre o comércio e a gente estar protegendo também a nossa população. Por isso, a medida de estar fechando nos finais de semana”, disse Gallo.

Outra medida tomada é a proibição de venda de bebidas alcoólicas durante o período, no entanto, ficou a critério de cada município. Em Faxinal e Ivaiporã, os prefeitos já decidiram pela proibição.

O prefeito de Ivaiporã Luiz Carlos Gil diz que as medidas são extremamente necessárias. “Mesmo com a ajuda do Governo do Estado que abriu diversos leitos de UTI e de enfermaria não existe mais vagas, hoje estamos na faixa de 120% de ocupação. Então a população tem que se conscientizar, tem que parar de fazer festa, até por isso a proibição de venda de bebidas alcoólicas. Isso vai ser durante a semana toda, em mercados, em lojas de conveniências, inclusive, Ivaiporã vai estar editando um decreto que é proibido a chegada de bebida na cidade”, disse Carlos Gil.

Também haverá intensificação das fiscalizações municipais e segundo o 1ª tenente Vinicius Castro comandante da 6ª CIPM, terá todo o apoio da Polícia Militar na região. “A gente sempre tem dado esse tipo de apoio, e é importante que a população entenda, que embora o cidadão não concorde com algumas medidas, a partir do momento que ele as descumpre, estará incorrendo em um crime. Se ele realmente não acatar as ordens emanadas pela equipe policial, será encaminhado para termo circunstanciado”, completou.

O prefeito de Apucarana ainda não se manifestou sobre o assunto.