Amuvi: prefeitos discutem medidas mais restritivas

Os prefeitos que integram a AMUVI - Associação dos Municípios do Vale do Ivaí, participam na manhã desta quarta-feira (26), de uma reunião para debater medidas mais restritivas para conter o avanço da Covid-19.

O encontro acontece no salão nobre da Prefeitura de Ivaiporã. O presidente da Amuvi, prefeito Ylson Álvaro Cantagallo (PSD), o Gallo, de Faxinal, convocou a reunião extraordinária de emergência com todos os 26 prefeitos que integram a associação.

A reunião, que está em andamento é exclusivamente para discutir a pandemia da Covid-19, que avança a cada dia com aumento nos casos de contágio e de mortes em toda a região. Neste encontro é possível que os prefeitos tomem em conjunto medidas mais rigorosas visando conter o avanço do coronavírus, além das estabelecidas pelo novo decreto do governo do Estado assinado ontem.

Segundo o prefeito Gallo, a situação é bastante crítica, porque os casos de Covid aumentam, enquanto os principais hospitais do Vale do Ivaí, ou sejam, de Apucarana, Ivaiporã e Jandaia do Sul estão com seus leitos de UTI e enfermarias superlotados.

Antes desta reunião, algumas prefeituras como Apucarana, Ivaiporã, São João do Ivaí e Godoy Moreira já baixaram decretos estabelecendo algumas medidas restritivas locais.