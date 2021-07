Corpos de pai e filha são encontrados no Rio Ivaí

Da Redação

O corpo de Bombeiros de Ivaiporã confirmou que o segundo corpo encontrado no Rio Ivaí, é da pequena Sophia Pacagnan Fernandes de 4 anos.

A criança estava no barco com seu pai Adalberto Fernandes Galice de 42 anos, morador de Maringá, que teve seu corpo localizado também na manhã desta quarta-feira (21).

O outro filho de Adalberto, Nicolas Pacagnan Fernandes de 8 anos, também estava no barco e ainda não foi encontrado.

O acidente aconteceu no último domingo (18), um barco virou na região do Salto Takaki, que fica no município de São João do Ivaí, noroeste do Paraná.

A Patrulha Ambiental do Porto Ubá, uma equipe da Marinha e os Bombeiros de Ivaiporã, com apoio aéreo, seguem tentando encontrar as pessoas desaparecidas. A embarcação estava com 9 pessoas no momento do naufrágio.

Das vítimas, três já foram localizadas com vida. Mas, agentes ainda atuam na região para buscar os outros desaparecidos.

Um dos sobreviventes, Marcelo Carvalho, contou como tudo aconteceu e como ela, a esposa e o filho se salvaram.