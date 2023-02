Corpo de vítima de chacina ainda não chegou em São João do Ivaí

Da Redação

Elizeu Santos da Silva, de 47 anos

A família de Elizeu Santos da Silva, de 47 anos, que morreu após uma chacina em Sinop, no Mato Grosso, na última terça-feira (21), informou ao TNOnline, que o corpo da vítima ainda não chegou em São João do Ivaí, norte do Paraná.

Acredita-se que o corpo deve chegar ao município nesta sexta-feira (24). A família conseguiu arrecadar o valor que estava precisando para pagar o transporte que irá trazer a vítima para São João do Ivaí.

Cabecinha, como também era conhecido, foi uma das sete vítimas de uma chacina ocorrida na tarde de terça-feira (21), em um bar. Uma garota, de 12 anos, também foi baleada, pelas costas, e morreu.

A motivação da chacina seria uma aposta em um jogo de sinuca. Imagens de câmeras de monitoramento mostram quando um dos envolvidos no crime de camiseta azul, armado com uma pistola, rendeu as pessoas e as levou para perto de uma parede. Enquanto isso, o outro homem, de camiseta listrada, pega uma espingarda calibre 12 mm na caminhonete estacionada em frente ao estabelecimento e volta atirando várias vezes. Para ver o flagrante, clique aqui.

Um assassino foi preso nesta quinta-feira (23) e o outro envolvido morreu após confronto com a PM, na noite de quarta-feira (22).

