Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
BRIGA GENERALIZADA

Confusão com várias pessoas é contida pela Rotam em Ivaiporã

Briga generalizada na Praça França mobilizou a Rotam na madrugada de sábado

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.02.2026, 07:35:42 Editado em 07.02.2026, 07:40:04
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Confusão com várias pessoas é contida pela Rotam em Ivaiporã
Autor Briga foi em frente a réplica da Torre Eifel na Praça França - Foto: TN Online/Arquivo

Uma confusão envolvendo várias pessoas mobilizou a equipe da Rotam na madrugada deste sábado (7), na área central de Ivaiporã. A intervenção ocorreu por volta das 2h, nas proximidades da Praça França, durante patrulhamento de rotina.

Segundo a Polícia Militar, os policiais encontraram um grupo em confronto em frente a uma lanchonete. Diante do risco à segurança de quem estava no local, a equipe agiu para separar os envolvidos e controlar a situação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Recém-nascido é salvo após chegar sem respirar no Samu

Para dispersar a aglomeração, foram utilizadas técnicas de abordagem e equipamentos de menor potencial ofensivo.. Após a ação, a ordem foi restabelecida e o ambiente voltou à normalidade.

Ainda conforme o registro policial, episódios semelhantes têm sido registrados com frequência nas últimas semanas no mesmo ponto, o que tem levado a intensificação do patrulhamento na região.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Conflito ivaipora Patrulhamento POLICIA MILITAR Rotam segurança pública
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline