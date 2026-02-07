Confusão com várias pessoas é contida pela Rotam em Ivaiporã

Uma confusão envolvendo várias pessoas mobilizou a equipe da Rotam na madrugada deste sábado (7), na área central de Ivaiporã. A intervenção ocorreu por volta das 2h, nas proximidades da Praça França, durante patrulhamento de rotina.

Segundo a Polícia Militar, os policiais encontraram um grupo em confronto em frente a uma lanchonete. Diante do risco à segurança de quem estava no local, a equipe agiu para separar os envolvidos e controlar a situação.

Para dispersar a aglomeração, foram utilizadas técnicas de abordagem e equipamentos de menor potencial ofensivo.. Após a ação, a ordem foi restabelecida e o ambiente voltou à normalidade.

Ainda conforme o registro policial, episódios semelhantes têm sido registrados com frequência nas últimas semanas no mesmo ponto, o que tem levado a intensificação do patrulhamento na região.

