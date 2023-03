Confira as vagas de emprego no Sine de Ivaiporã, nesta quarta (22)

Da Redação

Imagem ilustrativa

A Agência do Trabalhador de Ivaiporã divulgou as oportunidades de trabalho nesta quarta-feira (22). São 41 vagas através do Sistema Nacional de Emprego (Sine), para diversas áreas e níveis de escolaridade.

Para candidatar-se, é necessário dirigir-se à Agência do Trabalhador com Carteira de Trabalho, CPF e RG.

O atendimento da Agência do Trabalhador de Ivaiporã ocorre na Avenida Melvis Muchiutti, ao lado da Biblioteca Pública, conforme a ordem de chegada e se inicia às 7h30 e vai até às 17 horas, com intervalo para almoço entre às 11h30 e 13h00.

As empresas que tem vagas abertas somente serão reveladas no momento do atendimento, mediante batimento de critérios, ou no auto atendimento pelo APP SINE FÁCIL.

Confira as oportunidades:

Auxiliar administrativo - aprendiz 10 vagas Auxiliar administrativo 01 vaga Auxiliar de confeitaria 01 vaga Auxiliar de linha de produção – auxiliar de britagem 01 vaga Campeiro - na pecuária 01 vaga Costureira em geral 07 vagas Cozinheiro de hospital 01 vaga Cozinheiro geral 01 vaga Motorista de caminhão leve 01 vaga Motorista entregador 01 vaga Office-boy 01 vaga Operador de empilhadeira 10 vagas Pedreiro 02 vagas Representante comercial – CNH e carro próprio 01 vaga Servente de pedreiro 01 vaga Vendedor pracista – CNH e carro próprio 01 vaga Total 41 vagas

