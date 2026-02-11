Condutor sem habilitação tem moto aprrendida em fiscalização da PM
Veículo foi recolhido após abordagem por ruído excessivo na Av. Souza Naves no centro da cidade
A Polícia Militar (PM) apreendeu uma motocicleta durante uma fiscalização na noite de terça-feira (10), na área central de Ivaiporã (PR).
De acordo com a corporação, a equipe motos realizava patrulhamento pela Avenida Souza Naves quando percebeu um veículo produzindo barulho acima do normal. Diante da situação, os policiais decidiram fazer a abordagem.
Nada de irregular foi encontrado com o condutor durante a revista pessoal. Porém, na consulta aos sistemas, os policiais constataram que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Na inspeção da motocicleta, foram identificadas outras infrações. O veículo estava sem filtro de ar e utilizava escapamento fora do padrão, sem certificação. O motorista também conduzia a moto usando chinelos, o que é proibido pelas normas de trânsito.
Por causa das irregularidades, a motocicleta foi removida ao pátio da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (6ª CIPM), com apoio de guincho. As autuações foram registradas, e o homem foi orientado e liberado no local.
