Condutor sem habilitação tem moto aprrendida em fiscalização da PM

A Polícia Militar (PM) apreendeu uma motocicleta durante uma fiscalização na noite de terça-feira (10), na área central de Ivaiporã (PR).

De acordo com a corporação, a equipe motos realizava patrulhamento pela Avenida Souza Naves quando percebeu um veículo produzindo barulho acima do normal. Diante da situação, os policiais decidiram fazer a abordagem.

Nada de irregular foi encontrado com o condutor durante a revista pessoal. Porém, na consulta aos sistemas, os policiais constataram que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Na inspeção da motocicleta, foram identificadas outras infrações. O veículo estava sem filtro de ar e utilizava escapamento fora do padrão, sem certificação. O motorista também conduzia a moto usando chinelos, o que é proibido pelas normas de trânsito.

Por causa das irregularidades, a motocicleta foi removida ao pátio da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (6ª CIPM), com apoio de guincho. As autuações foram registradas, e o homem foi orientado e liberado no local.

