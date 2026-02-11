Leia a última edição
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

Condutor sem habilitação tem moto aprrendida em fiscalização da PM

Veículo foi recolhido após abordagem por ruído excessivo na Av. Souza Naves no centro da cidade

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.02.2026, 08:49:15 Editado em 11.02.2026, 08:49:10
Condutor sem habilitação tem moto aprrendida em fiscalização da PM
Autor O veículo estava sem filtro de ar e utilizava escapamento fora do padrão, sem certificação - Foto: Reprodução/Ilustração

A Polícia Militar (PM) apreendeu uma motocicleta durante uma fiscalização na noite de terça-feira (10), na área central de Ivaiporã (PR).

De acordo com a corporação, a equipe motos realizava patrulhamento pela Avenida Souza Naves quando percebeu um veículo produzindo barulho acima do normal. Diante da situação, os policiais decidiram fazer a abordagem.

LEIA MAIS: Polícia Civil recupera roupas íntimas furtadas e prende dois em Faxinal

Nada de irregular foi encontrado com o condutor durante a revista pessoal. Porém, na consulta aos sistemas, os policiais constataram que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Na inspeção da motocicleta, foram identificadas outras infrações. O veículo estava sem filtro de ar e utilizava escapamento fora do padrão, sem certificação. O motorista também conduzia a moto usando chinelos, o que é proibido pelas normas de trânsito.

Por causa das irregularidades, a motocicleta foi removida ao pátio da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (6ª CIPM), com apoio de guincho. As autuações foram registradas, e o homem foi orientado e liberado no local.

CNH fiscalização infrações de trânsito ivaipora motocicleta POLICIA MILITAR
