Cisvir busca auxílio da ONU para investimentos em saúde

O prefeito de Mauá da Serra, Hermes Wikcthoff (PSD), presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir), esteve nesta quinta-feira (13), em Brasília, na sede da Organização das Nações Unidas (ONU). Ele estava acompanhado do gestor da Atenção Primária em Saúde da Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana, médico Odarlone Oriente, representando o município.

Eles tiveram uma reunião com a equipe que coordena o Fundo de População das Nações Unidas, em busca de parcerias e recursos para prestar atendimento às pessoas mais vulneráveis, bem como para ações na área de saúde sexual e reprodutiva. Na ocasião, eles foram recebidos pela oficial do Programa para Segurança de Insumos em Saúde Sexual e Reprodutiva da ONU, Nair Souza, juntamente com o sub-secretário de Saúde do Distrito Federal, Fernando Erick e assessora Vanessa.

Durante o encontro também foram discutidas políticas públicas para a juventude e idosos, direitos sexuais e reprodutivos, além do empoderamento das mulheres.

Segundo Wicthoff, nesta reunião estabeleceu-se um canal de parceria e fomento de projetos que ajudem a melhorar a qualidade de vida e a saúde das mulheres, jovens e idosos dos municípios que integram o Cisvir.

Esta agenda em Brasília foi obtida através do deputado estadual Arilson Chiorato (PT) e seu assessor Roberson Prestes.

