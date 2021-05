Casal que morreu em grave acidente na BR-376 é identificado

Continua após publicidade

As vítimas do grave acidente registrado na tarde deste domingo (30), na BR-376 em Jandaia do Sul foram identificadas. Douglas Oliveira e Aline Almeida não resistiram aos ferimentos.

O casal morava em Jandaia do Sul, e o prefeito do município Lauro Junior lamentou o falecimento, assim como várias outras pessoas, nas redes sociais.

"Recebi a triste notícia do falecimento da nossa parceira de trabalho Aline e também do Douglas. Muito difícil acreditar numa partida de dois jovens cheios de vida. Nossos sentimentos e que Deus conforte o coração de toda a família", publicou o prefeito.

O acidente:

Duas pessoas morreram em um acidente grave ocorrido por volta das 15 horas deste domingo (30), na BR-376, trecho de Jandaia do Sul. O acidente aconteceu no trevo de acesso ao bairro Jardim Das Flores.

Conforme informações dos socorristas, a Parati colidiu de frente com um caminhão que seguia no sentido contrário. Chovia muito no momento do acidente. Testemunhas informaram que o carro rodou na pista molhada e invadiu a contramão e colidiu contra um caminhão com placas de Criciúma, Estado de Santa Catarina. O impacto da batida foi tão forte que arrancou o rodado do veículo de carga.