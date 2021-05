Casal morre após acidente entre carro e caminhão em Jandaia

Continua após publicidade

Duas pessoas morreram em um acidente grave ocorrido por volta das 15 horas deste domingo (30), na BR-376, trecho de Jandaia do Sul. As vítimas seriam um homem e uma mulher que estavam em uma VW Parati, com placas de Jandaia do Sul. O acidente aconteceu no trevo de acesso ao bairro Jardim Das Flores.



Conforme informações dos socorristas, a Parati colidiu de frente com um caminhão que seguia no sentido contrário. Chovia muito no momento do acidente. Testemunhas informaram que o carro rodou na pista molhada e invadiu a contramão e colidiu contra um caminhão com placas de Criciúma, Estado de Santa Catarina. O impacto da batida foi tão forte que arrancou o rodado do veículo de carga.

Até às 15h30, a rodovia estava totalmente interditada para o atendimento do acidente pelas e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Defesa Civil estão no local.

(Com informações do Blog do Tossinha)