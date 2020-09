Casal é preso por posse irregular de arma de fogo em Cambira - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Um casal foi detido em Cambira por porte irregular de arma de fogo. A Polícia Militar (PM) apreendeu uma pistola calibre 22 e oito munições.

Conforme a PM, um homem de 28 anos ligou e disse que alguém queria furtar o caminhão dele, porém, quando a equipe chegou no local foi constatado que era a mulher do rapaz, de 23 anos, que estava mexendo no veículo.

Segundo a PM, na casa do casal, na cozinha foi encontrado um coldre em cima da mesa e a equipe apreendeu uma pistola calibre 22 e oito munições intactas.

De acordo com a PM, os dois falaram que não sabiam de quem era a arma. Um dos envolvidos faz uso de tornozeleira e responde pelo crime de homicídio.

Os dois foram levados para a delegacia.