Carro rebaixado é apreendido em Jandaia do Sul

Citroen C4 foi apreendido durante a noite de quarta

Um Citroen C4 rebaixado que estava causando transtornos no trânsito de Jandaia do Sul foi apreendido na noite desta quarta-feira (26). Uma porção de maconha foi encontrada no interior do carro e o motorista, que não é habilitado, disse que seria usuário.

A equipe Rotam da Polícia Militar (PM) realizava patrulhamento pela Rua Minas Gerais, no centro da cidade, e flagrou o carro. A PM repassou que o C4 estava com a suspensão extremamente baixa.

Ainda conforme a PM, pessoas denunciaram, nesta semana, que o carro estava provocando transtornos no trânsito, por estar muito rebaixado. O veículo foi apreendido por estava com irregularidades administrativas e o motorista não possui CNH.

Durante revista pessoal, foi encontrado uma pequena porção de maconha e numa mochila, os PM encontram mais 11 gramas do entorpecente. O jovem disse que seria usuário.

fonte: PMPR Maconha apreendida com o motorista





