Carreta-contêiner carregada com carne é saqueada após tombar na região

O tombamento de uma carreta-contêiner carregada de carne, com placas de Paranaguá, foi registrado nesta quarta-feira (10), no km 339, da BR-376, em Ortigueira.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram até o local, mas o motorista não sofreu ferimentos. Conforme informação de testemunhas, pelo menos 80% da carga da carreta foi saqueada por pessoas que passavam pelo local onde ocorreu o acidente.

Investigação

A prisão de pessoas que estiveram envolvidas com a carga de cigarros saqueada durante acidente na Serra do Cadeado, entre Mauá da Serra e Ortigueira, na manhã desta segunda-feira (09), colocou a Polícia Civil no encalço de um grupo criminoso que se especializou na pilhagem de cargas de caminhões acidentados na região.

Três prisões em flagrante foram registradas ainda na segunda-feira (09), sendo duas pela Polícia Militar de Mauá da Serra e outra pela Polícia Civil de Ortigueira, pelas equipes comandadas pelo sargento Francis Lourenço Gomes e pelo delegado André Luís Garcia, respectivamente.

Acidente em Jandaia

Um caminhão carregado com fubá tombou na BR-376, em Jandaia do Sul. O acidente aconteceu no começo da tarde desta quarta-feira (10) e a carga ficou espalhada pela pista. Socorristas da Defesa Civil do município foram chamados. Uma câmera de segurança registrou o tombamento.

O motorista, de 55 anos, não ficou ferido e recusou encaminhamento médico. Ele contou que carregou em Maringá e seguia para Colombo, porém, na saída de Jandaia do Sul sentido Apucarana o acidente aconteceu.

Uma câmera de segurança registrou o tombamento. Pela gravação é possível perceber que a carga se desprendeu da carroceria e depois o motorista perdeu o controle da direção. Como parte da carga ficou na rodovia, a prefeitura do município encaminhou uma pá-carregadeira até o local para remover o fubá da pista. A carga e o caminhão possuem seguro.

