Campeonato Paranaense de Motocross acontece em Jandaia do Sul

A inscrição para a participação do campeonato foi encerrada nesta sexta-feira (2)

A Sociedade Rural de Jandaia do Sul, no norte do Paraná, sedia neste sábado e domingo (3 e 4) a 6ª etapa do Campeonato Paranaense de Motocross Sportbay. O evento começa a partir das 9 horas da manhã.

A inscrição para a participação do campeonato foi encerrada nesta sexta-feira (2). Segundo a organização, mais de 130 pilotos participarão do evento, que terá entrada gratuita ao público.

As categorias da competição são: Mini Motos, 65CC, 150CC, MX2JR, Light, Intermediária Especial, Intermediária Nacional, FLN, MXF, MX1, MX2, MX3 Especial, MX3 Nacional, MX3(30 anos) Especial, MX4, MX45, MX5 e MX55.

O campeonato estadual ainda terá no ano mais quatro etapas a serem disputadas, em Telêmaco Borba, Planaltina do Paraná, Santa Helena e Juranda.

