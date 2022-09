Cambira investe R$ 700 mil na instalação de Usinas Fotovoltaicas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Após concluir a substituição de toda rede de iluminação pública por tecnologia LED, a Prefeitura de Cambira deu mais passo em seu projeto de sustentabilidade e está instalando usinas fotovoltaicas. A primeira já foi instalada e há planos para uma segunda unidade.

continua após publicidade .

Segundo a prefeitura, o município já finalizou a instalação das placas no telhado do Ginásio de Esportes Eros Boscardin Torres. A segunda unidade será colocada no Ginásio Bagrão. O investimento é de mais de R$ 700 mil e cada unidade vai gerar 11.500 kWh por mês.

O prefeito Emerson Toledo destaca que além da preocupação global de geração de energia limpa, o projeto gera mais economia para o Município. Cambira, segundo destaca Toledo, finalizou em 2019 a modernização da iluminação pública, sendo a primeira cidade do Estado a ter toda rede em LED, gerando na época mais de R$ 20 mil por mês em economia para o município.

continua após publicidade .

-LEIA MAIS: Ivaiporã: Prefeitura em parceria com Sebrae estimula empreendedorismo

“Sabemos que o Paraná é o Estado mais Sustentável do Brasil e queremos Cambira como a cidade mais sustentável do Paraná. Temos um longo caminho pela frente, pois sabemos das dificuldades impostas a municípios pequenos, mas com fé em Deus, e muito suor, estamos cada dia melhor, afirmou o prefeito que recentemente participou em Genebra, na Suiça, da “Universidade de Prefeitos”, programa da PNU de qualificação de gestores municipais. Segundo ele, o projeto é fruto da participação nessa missão técnica.

O secretário de Obras e Urbanismo, Juliano Sapatini, acompanhou de perto a instalação dos painéis solares e adianta que novos projetos estão sendo desenvolvidos. “Em breve teremos mais usinas espalhadas por Cambira, o que irá gerar mais economia para nossa gente, diz.

Siga o TNOnline no Google News