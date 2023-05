Califórnia: projéteis de calibre 9 milímetros são encontrados em posto

Da Redação

A PM foi chamada no final da tarde de terça-feira

A Polícia Militar (PM) de Califórnia foi chamada no final da tarde desta terça-feira (9), para comparecer em um posto de combustíveis da cidade, pois dois projéteis 9 milímetros - munição de arma de fogo- foram encontrados. Um frentista foi assassinado no local, na noite de segunda-feira (8).

Os projéteis estavam em cima de um tambor, próximo da bomba de abastecimento. Conforme a polícia, os projéteis foram apreendidos e levados para a delegacia de Marilândia do Sul.

Com a apressão dos projéteis, acredita-se que a arma usada para matar Adenir Marques Delecrode, de 53 anos, seria uma pistola. O caso é investigado.

Assassinato de frentista pode ter motivação passional, diz polícia

O frentista Adenir Marques Delecrode, de 53 anos, morto a tiros em Califórnia, norte do Paraná, pode ter sido assassinado por motivação passional, segundo afirma a Polícia Civil. De acordo com o delegado Ricardo Mendes, que responde interinamente pela delegacia de Marilândia do Sul a qual o caso pertence, a vítima não possui antecedentes criminais e tinha uma boa relação social.

Mendes também informou que não há indícios de algum tipo de desavença ou confusão envolvendo Delecrode. "Ele teria um envolvimento amoroso e que, inclusive, não tinha a aprovação de seus familiares. Vamos apurar se esse crime pode ter relação com esse relacionamento", informou o delegado. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

