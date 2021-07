Buscas por desaparecidos no Rio Ivaí seguem nesta quinta

Da Redação

Na manhã desta quinta-feira (22), as buscas por dois desaparecidos durante acidente de barco no Rio Ivaí, continuam em uma força-tarefa. As equipes tentam localizar os corpos, de Patrícia Miranda da Silva, de 33 anos e Nicolas Pacagnan Fernandes, de 8 anos.

continua após publicidade .

Conforme o 2º tenente dos Bombeiros de Ivaiporã, Elvi Stofella, a área de busca vai ser intensificada na região, onde foram encontrados os corpos nesta quarta-feira (21), além da região da mata e em volta também. "Estamos utilizando drones para auxiliar na procura pelos desaparecidos. Qualquer novidade será informada à imprensa e comunidade", comenta.

Nesta quarta-feira (21), quatro corpos foram encontrados no Rio Ivaí. O velório de Alberony Menegassi de Souza, de 41 anos e da filha Heloísa Menegassi de Souza, de 3 anos, ocorre a partir das 10 horas, na Capela Mortuária do distrito de Jacutinga, em Ivaiporã.

continua após publicidade .

Os corpos de Adalberto Fernandes Galice, de 42 anos e da filha Sophia Pacagnan Fernandes, de 4 anos, serão transladados para Maringá, com previsão de sepultamento também para esta quinta-feira (22).