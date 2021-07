Da Redação

Buscas por desaparecidos no Rio Ivaí são retomadas; Veja

O Corpo de Bombeiros e pescadores voluntários retoma, nesta terça-feira (20), as buscas pelas seis pessoas desaparecidas no Rio Ivaí, desde às 14h30 de domingo (18). E d

continua após publicidade .

Todos os recursos disponíveis, como embarcações e helicóptero foram utilizados nesta segunda-feira e devem ser ampliada com a chegada de militares da Marinha do Brasil.

A força-tarefa que trabalhou na segunda-feira é formada por mais de 30 homens entre militares do Corpo de Bombeiros, Batalhão de Operações Aéreas e pescadores

continua após publicidade .

A busca tenta localizar seis pessoas – incluindo três crianças – que estão desaparecidas desde a tarde de domingo no Rio Ivaí após um acidente de barco no distrito de Ubaúna, em São João do Ivaí.

Assista: